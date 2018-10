Ce que cache la révision du PLU de La Possession !

LE SAVIEZ-VOUS ? La carrière des Lataniers servira à alimenter « LES GRANDS CHANTIERS DE L’ÎLE » ET NON PAS SEULEMENT LA NRL !

Ceci est écrit noir sur blanc dans le dossier de révision du PLU de la Possession actuellement en enquête publique.



Extrait (TOME 2 du rapport de présentation, page 100) : « Le projet d'ouverture d'une carrière en bordure de la grande Ravine des Lataniers fait partie des possibilités. Le site compte encore d’importantes ressources en roche massive. Ces importants volumes et tonnages pouvant être extraits PERMETTRONT D’APPROVISIONNER LES GRANDS CHANTIERS DE L’ILE en roche massive»

Notez qu'ils utilisent le futur "permettront" et même pas le conditionnel...



Et après Madame le Maire et son équipe veulent nous faire croire que l’exploitation de la carrière ne va durer que 2,5 ans ?! Pour alimenter PLUSIEURS grands chantiers ?!



POSSESSIONNAIS, REVEILLEZ-VOUS !! IL EST CRUCIAL DE PARTICIPER A L'ENQUÊTE PUBLIQUE EN COURS ACTUELLEMENT SUR LA REVISION DU PLU (JUSQU'AU 22 OCTOBRE)!!



En effet, c’est cette révision du PLU qui VA TOUT ENCLENCHER pour la carrière des Lataniers. L’enjeu est important car sans cette révision, ils ne pourront pas poursuivre la procédure pour exploiter la carrière, sauf à passer par une procédure de PIG beaucoup plus longue!!



C’est pour ça qu'IL EST INDISPENSABLE D'AGIR MAINTENANT ET DE DIRE NON MASSIVEMENT lors de l’enquête publique en cours!



Nous devons rappeler à Madame le Maire pourquoi nous l’avons élue! Parce qu’elle se prétendait écologiste et affirmait qu’elle s’opposerait à cette carrière.



Elle a été élue PAR les possessionnais, POUR les possessionnais !



Or aujourd’hui elle nous sacrifie, elle sacrifie la santé et la sécurité de ses administrés, de nos enfants, pour des intérêts extérieurs (Région, transporteurs, multinationales) et pour 10 millions d'euros?! C'est inadmissible!



VOTRE AVIS EST IMPORTANT ET COMPTE! NOUS AVONS BESOIN DE CHACUN DE VOUS!



Vanessa MIRANVILLE ne cesse de clamer que 75% des possessionnais sont pour l’exploitation de la carrière.



C’EST FAUX ! C’est le résultat d’un sondage de 300 personnes, habitants à 80% dans des quartiers éloignés !



300 personnes à qui on a demandé s’ils préféraient la carrière ou des augmentations d’impôts… Sauf qu’au final, ils auront les 2! L'augmentation d'impôts est intervenue juste après la fin de ce sondage et si on laisse faire, bientôt ce sera la carrière!



D’ailleurs, vous pensez peut-être (comme indiqué lors de ce fameux sondage) que l’exploitation de la carrière des Lataniers va permettre de financer plusieurs aménagements de la ville (front de mer, de nouvelles écoles, d'amélioration des réseaux d'eau ou autre)? C’est FAUX!!



Tout ceci a été une STRATEGIE DE COMMUNICATION MENSONGERE, initiée par la mairie, pour vous faire peur, pour vous faire croire que vous n’aviez pas le choix, pour vous faire adhérer au projet de carrière!



ROUVE ZOT ZIEUX !



LA MAIRIE VOUS A HONTEUSEMENT INDUIT EN ERREUR ET CONTINUE DE LE FAIRE !



La carrière servira UNIQUEMENT à financer la route qui reliera le futur centre-ville à la NRL, via la ravine des Lataniers et Camp Magloire, sacrifiant à double titre ce quartier aujourd'hui calme et familial!



C’est écrit noir sur blanc dans l’avenant signé entre la Région et la Mairie et cela a été expliqué lors du Conseil Municipal du 30 juillet dernier.



Le financement de tous les autres aménagements sont acquis même s'il n'y a pas de carrière! Que ce soit clair !



Madame le Maire vend donc la santé de nos enfants "JUSTE" pour moins de 10 millions d'euros qui serviront à construire une route dans la ravine !!



C'EST HONTEUX!



Pire encore, cette nouvelle route à fort passage financée par la carrière LONGERA DANGEREUSEMENT L’ECOLE EVARISTE DE PARNY!

Donc après les nuisances de la carrière, ce seront les NUISANCES de la construction d’une telle route et du pont nécessaire pour traverser la ravine (bruits, poussières) juste derrière l’école… et ensuite les nuisances et dangers d’une telle voie de liaison à proximité directe d’une école : TRAFIC, POLLUTION, FRAGILISATION DES BERGES, INONDATION etc .



POSSESSIONNAIS, LEVEZ-VOUS POUR VOS ENFANTS !



VOUS AVEZ LE CHOIX! Vous pouvez refuser ces projets aberrants, dangereux et destructeurs de carrière et de voie de liaison !



Des alternatives existent !



Un projet alternatif de valorisation du site existe qui ne nécessite pas des millions !



Un projet alternatif existe également pour cette voie de liaison permettant à la ZAC Cœur de ville de relier la 4 voies de façon plus réfléchie, plus rapide et beaucoup moins impactante, en créant un échangeur au niveau du pont de la ZAC Ravine à Marquet.



VOUS AVEZ LES CARTES EN MAIN!



PARTICIPEZ A L'ENQUETE PUBLIQUE EN COURS en écrivant votre désaccord au Commissaire enquêteur à l'adresse suivante : enquetepublique-plu@lapossession.re



C'EST MAINTENANT QUE TOUT SE JOUE!! APRES LE 22 OCTOBRE IL SERA TROP TARD!!

ON COMPTE SUR VOUS!!

NOU LARG PA !