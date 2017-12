A la Une .. Ce qu'il faut retenir des voeux d'Emmanuel Macron Lors de ses voeux, les premiers de son quinquennat, Emmanuel Macron a souligné que les transformations profondes, commencées en 2017, "se poursuivront avec la même force en 2018".

Le chef de l'État s'est exprimé durant près de 17 longues minutes, une première depuis Charles de Gaulle en 1962. Un discours prononcé sans prompteur. Le chef de l'État l'a préparé et rédigé lui-même, assure l'Elysée. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention :



"Je veux que nous puissions apporter un toit aux sans-abri"

"Nous avons besoin d'entreprendre un grand projet social: c'est celui-ci que je déploierai durant l'année qui s'ouvre. Il doit inspirer notre politique de santé, notre politique vis-à-vis de ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d'hébergement des sans-abris, notre politique social pour aider les plus démunis... Sans cela, sans cette exigence humaniste, notre pays ne se tiendra pas uni. Cela implique des règles et de la rigueur, ce qui provoque parfois - je le sais - quelques tensions. Je ne les sous-estime pas, je l'assume pleinement. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri. Le gouvernement a déjà beaucoup fait, il s'est beaucoup engagé, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables. Nous continuerons cet effort indispensable pour réussir et respecter notre engagement"



Sur le droit d’asile, "humanité et efficacité"

"je ne céderai rien. Nous continuerons à accueillir ses hommes et ses femmes car la France est leur patrie. (…)Mais nous ne pouvons accueillir tout le monde, il faut fixer des règles (…) Je m'attacherai à ce que notre pays se tienne à cette ligne d'humanité et d'efficacité"



"Le travail est le cœur de notre projet commun"

"Je veux miser sur le travail. Il est au cœur de notre société parce qu'il permet de trouver une place, de progresser dans la vie, de s'émanciper de son milieu d'origine quand on le souhaite. Mais c'est aussi par le travail que notre Nation sera plus forte parce qu'elle produira et qu'elle s'enrichira. Nous avons besoin du travail, et je le défendrai sans relâche en permettant à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci, de former ceux qui sont au chômage pour qu'ils puissent retrouver un emploi, et de former les jeunes par l'apprentissage. Le travail est le cœur de notre projet commun"



"L’Europe est bonne pour la France"

Je crois profondément que l'Europe peut devenir une puissance économique, sociale, écologique et scientifique, qui pourra faire face à la Chine et aux États-Unis, en portant les valeurs qui nous ont fait et qui font notre histoire commune. J'ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen et pour que, ensemble, nous ne cédions rien ni aux nationalistes ni aux sceptiques.

Sur l'accueil des réfugiés : je m'attacherai à ce que notre pays se tienne à la ligne d'efficacité et d'humanité. pic.twitter.com/iW6fBRsU15 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31 décembre 2017

"Je m'assurerai que toutes les voix, y compris discordantes, soient entendues. Mais pour autant, je n'arrêterai pas d'agir."





