A la Une . Ce qu'Emmanuel Macron va annoncer ce soir

Le président de la République s'exprime à 23 heures ce mardi. Le chef de l'Etat devrait notamment évoquer les étapes qui vont mener au déconfinement. Il pourrait donc évoquer la date de la fin prochaine des motifs impérieux pour voyager. Par Baradi SIVA - Publié le Mardi 24 Novembre 2020 à 07:41 | Lu 202 fois

À l'approche du mois de décembre, Emmanuel Macron va s'adresser une nouvelle fois aux Français dans un discours solennel. Le Président ne devrait pas annoncer de déconfinement mais les étapes qui mèneront vers le déconfinement de l'Hexagone. Des dates sont attendues pour la levée de certaines restrictions.



Un assouplissement progressif



"Rien n'est pire que l'incertitude et l'impression d'une morosité sans fin. Il faut de la cohérence, de la clarté, un cap. Savoir ensemble où nous allons et comment y aller", a déclaré Emmanuel Macron dans le Journal Du Dimanche.



Le déconfinement se fera donc de façon progressive et selon l'évolution de la situation sanitaires. Il y aura 3 étapes: au 1er décembre, avant les congés de fin d'année et à partir de janvier 2021, a détaillé Gabriel Attal, le porte-parole du Gouvernement.



La fin des motifs impérieux ?



Si la question de la réouverture des commerces non-essentiels ou celle de la limitation des déplacements à moins d'un kilomètre du domicile pourraient être remis en question pour début décembre, celle des voyages entre départements devraient attendre encore quelques semaines.



Mais Emmanuel Macron pourrait évoquer une date pour la reprise de ce type de déplacements. Une possible annonce très attendue par les Réunionnais à l'approche des fêtes de fin d'année.



Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité