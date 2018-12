Ce qu'Emmanuel Macron devrait annoncer ce soir

Son discours est très attendu par les Français, après trois semaines de mobilisation des gilets jaunes. Après avoir confirmé l'abandon de la taxe carbone la semaine dernière, le chef de l'État doit faire ce soir, dans un discours à la Nation depuis le palais présidentiel, des annonces concrètes pour calmer la colère des gilets jaunes.



Avant cette allocution, le président de la République recevra à 10h les partenaires sociaux ainsi que les plus hauts personnages de l'État pour entendre leurs propositions, "et avec pour objectif de les mobiliser pour agir", explique l'Élysée.



Parmi les mesures annoncées, une augmentation du minimum vieillesse et une prime de mobilité pour les Français utilisant leur voiture pour se rendre à leur travail. De plus, la suppression de la taxe d'habitation pourrait intervenir plus tôt que prévue au lieu d'être échelonnée sur trois ans, tout comme l'exonération de charges sociales des heures supplémentaires, initialement effective à compter de septembre 2019. Celle-ci devrait intervenir le mois prochain. Pour les familles monoparentales, un geste devrait être fait avec une remise à plat des aides sociales.



Le dilemme de la hausse du SMIC



En revanche, un coup de pouce du SMIC au-delà des 1,8% prévu espéré ne devrait pas voir le jour. Invitée hier de LCI, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déclaré que ce coup de pouce "détruit des emplois". "Si on augmente tous les salaires de façon automatique, il y a plein d'artisans et de commerçants qui vont mettre la clef sous la porte, ou alors ils vont augmenter les prix et personne ne pourra se payer le service", a déclaré la ministre.



Petit lot de consolation néanmoins : la (possible) création d'une prime exceptionnelle défiscalisée pour les salariés qui touchent des bas salaires, évoquée par le Premier ministre sur le plateau du JT de TF1. Cette prime, à la charge des entreprises, qui décideront de son versement ou pas, serait plafonnée et ne serait pas soumise aux cotisations.



Les commerçants et artisans devraient également bénéficier de mesures d'accompagnement en raison de la crise et des blocages. Invité ce dimanche sur France Info, le président de la Fédération du commerce, Jacques Creyssel, propose, pour combler le manque à gagner des commerçants estimé à un milliard d'euros, un élargissement de l'ouverture des magasins le dimanche en 2019 ou encore une révision de la fiscalité des commerces physiques, en grande difficulté face au commerce en ligne.



Outre des annonces sur le plan économique, Emmanuel Macron devrait également faire des "annonces concrètes", notamment sur la façon dont le gouvernement comptait "dialoguer avec les Français", a indiqué dimanche le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.