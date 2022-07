Le communiqué :



Ce nouveau gouvernement n’est qu’une continuité dans l’entre-soi de la social-démocratie. Il n’y a pas d’audace pour une politique libérale assumée, même s’il est plus politique. Mais il n’y a pas d’autres choix lorsque personne d’autre dans les oppositions ne veut travailler et faire confiance à cette majorité présidentielle qui est une minorité législative.



Le rattachement de l’Outre-mer au Ministère de l’Intérieur ne peut être bénéfique que si le Cabinet s’occupant de nos territoires ne soit constitué que de membres ultramarins issus et représentant chaque territoire.



Cyrille Hamilcaro