A la Une .. Ce jour est le 5ème anniversaire de l'interdiction d'accès à l'océan Les associations de défense des usagers de la mer et des familles de victimes de la crise requins fêtent "un triste anniversaire", celui de la cinquième année de l'interdiction provisoire d'accès à l'océan, décrétée par arrêté préfectoral. Jean-François Nativel adresse un communiqué, dans lequel il regrette que la crise requins ne fasse pas l'objet d'un "véritable plan Marshall", qui inclurait notamment la reprise de la pêche traditionnelle et de la commercialisation du requin. L'éventuel candidat à l'élection législative partielle dans la 7ème circonscription affirme que, si nous avons passé une année sans attaque de requin, un nouveau drame pourrait néanmoins se produire à tout instant.

Aujourd’hui nous fêtons un triste anniversaire à l’île de la Réunion, celui des cinq années d’interdiction provisoire d’accès à l’océan. Même si on note un engagement constant des autorités à travers le centre de ressources (CRA), le bilan actuel reste catastrophique, puisque strictement aucune perspective de sortie de crise est en vue.



La politique menée vise plus à des millions expérimentations et en gadgets pour tenter de sécuriser des espaces dérisoires, plutôt que de mettre en œuvre un véritable plan Marshall, seule issue susceptible de rendre la mer au Réunionnais (pour rappel le plan Marshall proposé depuis août 2017 aux autorités http://www.requinsreunion.fr/index.php/articles/74-resolution-crise-requin-plan-marshall Nous venons de passer une année entière sans attaque, mais le risque est toujours maximal avec quelques centaines irréductibles passionnés qui jouent tous les jours à la "roulette réunionnaise" dans notre océan. La prochaine attaque peut survenir d’un jour à l’autre. Les solutions simples et peu couteuses existent, mais sont toujours refusées par l’État : la commercialisation et la prise en compte du risque requin dans le cadre de la législation de la réserve marine, ne pouvant s’affranchir d'un retour à la pêche traditionnelle. un grand merci en passant à tout ceux qui ont bien voulu relayer notre précédent communiqué à propos de la problématique de la commercialisation dans le cadre de la visite du ministre de l’agriculture. Jean-François Nativel pour le groupement d’associations et collectifs : Association Océan Prévention Réunion (OPR), Association Elio Canestri, Association Protégeons Nos Enfants (PNE), Association Vérité et Responsabilités sur les attaques de Requins (VRR) Association Sécurisation Prevention Ocean Tansalé (SPOT), Association Planète Bleue Saint-Benoît (PBSB), Association Sports Industries Réunion (ASIR), Collectif Citoyen Handicap, Collectif des familles et proches des victimes de la crise requin, Collectif Humanisme Océan Indien (CHOI). N.P Lu 367 fois





Dans la même rubrique : < > Roches noires : La baignade est officiellement ouverte Chômage record à La Réunion: "On ne nous donne pas l'opportunité"... Les Réunionnais blasés