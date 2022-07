Ce jeudi, les températures maximales atteignent péniblement les 26°C

La matinée est bien dégagée sur l'Ouest, le ciel est passagèrement nuageux sur le Nord et l'Est, ces derniers ne donnant pas de précipitations. Au fil des heures, le soleil montre le bout de son nez sur ces régions. Dans l'intérieur, les nuages commencent à se développer le long des versants montagneux, laissant les hauts sommets dégagés.



L'après midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur, avec une préférence pour les hauts du Nord-Ouest et du Nord. Le soleil a du mal à s'imposer sur le littoral de l'Est et du Nord et des averses en provenance de la mer arrosent le pied du Volcan avant la fin de journée. Ces pluies remontent vers la Plaine des Palmistes et la région de Salazie.



Le vent de Sud-Est reste modéré, les rafales avoisinent les 50 km/h sur Saint-Pierre et Sainte-Marie, il prend une composante Sud l'après-midi sur les plages de l'Ouest et un vent de Sud-Ouest se lève en baie de Saint-Paul. Des rafales de 50 km/h sont attendues en altitude, du côté du Volcan notamment.



Les températures maximales s'échelonnent entre 23 et 26°C sur le rivage, entre 15 et 18°C dans les hauts, 11°C au Maïdo, 13°C au Pas de Bellecombe.



La mer est agitée, avec la présence de deux petites houles, une de Sud-Ouest et une d'alizé.