Ce dimanche, les températures maximales atteignent les 26°C sur le littoral et 11 dans les hauts

Découvrez les ​prévisions de Météo France Réunion pour ce dimanche 17 juillet. Publié le Dimanche 17 Juillet 2022

La moitié Est reste soumise aux averses matinales poussées par l'alizé.



Alors que l'Ouest débute la journée sous un temps ensoleillé, le ciel s'assombrit par la suite avec une présence nuageuse plus conséquente. Quelques averses, souvent faibles, se déclenchent sur les pentes, sans donner de cumul significatif.



En montagne, hormis au volcan, la météo est correcte en début de matinée avant l'installation rapide de la grisaille le long des remparts.



Les températures maximales atteignent les 21°C à 26°C sur le littoral, 14°C dans Salazie et autour de 9°C à 11°C sur les plus hauts sommets.



L'alizé d'Est-Sud-Est est bien établi et se renforce même avec des rafales voisines de 60 à 70 km/h vers Saint-Pierre et Sainte-Suzanne. On s'approche localement des 80 km/h. Sur les sommets et les crêtes, de bonnes rafales à 60 ou 70 km/h subsistent.



La houle australe est en phase d'amortissement. Elle avoisine les 2,5 mètres. La houle d'alizé atteint également les 2 mètres.



La mer est forte au Sud de la Pointe des Aigrettes et jusqu'à Sainte-Rose. Elle est agitée au vent ailleurs.