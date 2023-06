Ce dimanche, les températures flirtent avec des valeurs estivales

La Réunion va connaître une atmosphère sèche en journée garantissant un soleil généreux sur l'ensemble de l'île.



C'est surtout durant la matinée que les éclaircies seront le plus perceptibles, les nuages de pente tardant d'ailleurs à se développer. Mais dans l'après-midi, le ciel s'assombrit dans les Hauts et vire le plus souvent au gris sans précipitations particulières, juste quelques petites averses isolées sans consistance. La Réunion conserve le plus souvent du soleil en bord de mer, un peu moins toutefois en direction des plages.



Le vent ralentit avec des rafales désormais inférieures à 50 km/h en tout point.



Statu quo sur l'état de la mer qui reste agitée dans le sud et l'est au déferlement de petites houles résiduelles.



Les températures, un peu fraîches la nuit, retrouvent des couleurs en journée et flirtant avec des valeurs estivales.