Ce dimanche, les nuages reprennent la main

Les nuages reprennent la main en ce dimanche 30 avril.



Sur la moitié sud de l'île, approximativement de la Pointe au Sel à Sainte-Rose en passant par Cilaos, la Plaine des Cafres et la région du Volcan, malgré quelques éphémères éclaircies, le ciel est souvent très nuageux avec quelques gouttes possibles ce dimanche 30 avril.



Sur le sud sauvage, les averses bien que faibles sont un peu plus fréquentes.



Plus au nord, quelques débordements nuageux se font observer mais le ciel se montre plus clément et le temps reste sec.



Au fil de la matinée, les cirques de Salazie et Mafate s’ennuagent plus franchement, les nuages gagnent petit à petit la moitié Nord.



L'après-midi, des averses se déclenchent principalement sur les hauteurs de l'Ouest et du Nord, ainsi que sur la région du Volcan. Ces nuages finissent par glisser vers le bord de mer.



Le vent de Sud-Est est modéré, le long des cotes Est et Sud-Ouest mais les rafales n’excèdent pas les 50km/h.



La mer est peu agitée à agitée. Une houle de secteur Sud voisine de 1 mètre 50 déferle de la Pointe des Aigrettes à Sainte-Rose en passant par Saint-Joseph.