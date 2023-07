Ce dimanche, l'alizé reprend du poil de la bête. Il fréquente les plages à partir de la mi-journée. Des rafales entre 60 et 70 km/h se déclenchent vers la Pointe des Trois Bassins et de l'autre côté vers Saint-Benoit ou Saint-André.



La présence du soleil est bienfaisante dans cette atmosphère turbulente et vivifiante sur la plupart des régions.



Il faut cependant composer avec une activité nuageuse assez marquée cet après-midi sur les hauts de l'ouest et du nord jusque sur le rivage de Saint-Paul à Saint-Denis, quelques gouttes possibles par place mais rien de significatif.



La mer tend à se calmer un peu, la houle de Sud est moins profonde que ces derniers jours.



Un oeil sur la journée de lundi



Le temps est plus sec que la veille mais quelques bancs nuageux circulent dans l'alizé pouvant apporter quelques gouttes sur l'Est de l'île en journée. Ailleurs, le temps est ensoleillé le matin avec des nuages de pente qui se forment en matinée. Les plus hauts sommets sont dégagés toute la journée.



Les températures sont légèrement en hausse par rapport à la veille.



L'alizé de Sud-Est est modéré à assez fort sur les côtes exposées du Sud-Ouest et du Nord-Est avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h. A noter la présence de rafales dans les hauts entre 50 et 60 km/h.



La mer est agitée dans le Sud avec une houle de Sud-Ouest de l'ordre de 2 mètres. Elle devient forte la nuit suivante.