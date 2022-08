Ce dimanche 28 août, venez au "Jour de sport Santé" sur le front de mer de Saint-Paul

Organisé pour la première fois en 2009 sur le front de mer de Saint-Paul, « Jour de Sport Santé » est très vite devenu le plus grand événement sportif et familial de Saint-Paul, voire de la Réunion.



Le principe est simple : mettre en avant le savoir-faire des associations sportives saint-pauloises en proposant au public, le temps d’une journée, des initiations ainsi que des démonstrations gratuites sur des espaces bien délimités. La date de l’événement n’est pas laissée au hasard puisqu’elle correspond avec la rentrée scolaire et sportive (fin août). Cette journée est donc le moment idéal pour que chaque membre de la famille puisse choisir son activité pour la saison sportive à venir. Effectivement « Jour de Sport Santé » s’adresse à toute la famille, à tous les publics : petits et grands ; compétiteurs et pratiquants loisirs.



S’ajoute à cette grande messe sportive l’aspect bien-être de la pratique physique et sportive. C’est ainsi l’occasion de faire le point sur sa santé grâce aux nombreuses actions de prévention et d’information menées par nos partenaires santé bien-être (diabète, cancer, dons, MST, etc....) connaitre les dispositifs « Sport sur Ordonnance » , « Rod ton sport » proposés à Saint-Paul et mis en place par l’OMSEP en partenariat avec les associations sportives et les médecins de la commune.



Le tissu associatif à l’honneur



Temps fort de la vie associative saint-pauloise, cette manifestation s’inscrit dans une démarche permanente d’accompagnement et de formations à destination des associations affiliées à l’OMSEP dans la construction de leurs projets associatifs.



Ces temps d’échanges permettent d’apporter des réponses dans des demandes aussi variées que : l’Éducation, l’Insertion, le Vivre Ensemble, l’Économie Sociale et Solidaire et la Santé par le biais des activités physiques et sportives.



En 2022 nos efforts se concentreront autour des associations saint-pauloises pour les assister dans cette année de reprise post-COVID. En effet, la crise Covid a eu de multiples conséquences pour les associations sportives. La plupart d’entre elles ont fait face à cette crise et à ses nombreuses phases, au prix de problèmes financiers, d’une mobilisation exceptionnelle des bénévoles et d’une reprise d’activité difficile.