Ce à quoi sert le Plan de relance...

Noté pour vous, du " Grand journal de l'Eco" de BFM Bourses, ce soir..

En résumé...ce que j' ai cru comprendre :



Le plan de relance à hauteur de 100 milliards ne sert pas à restructurer l' économie,à la relocalisation des entreprises avec aides sur des années, à la vie économique des entreprises sur le long terme qui doit retrouver très vite son autonomie financière...avec la consommation.



Et surtout notez bien, il ne prévoit pas d'abandonner les réformes structurelles prévues telles les APL et les régimes sociaux. Bien au contraire, celles-ci seront poursuivies.



C' est des conditions actées au niveau européen.



Le plan de relance est une aide conjoncturelle non pérenne, en vue de relancer, faire repartir l' économie et ne prévoit pas d' embauches nouvelles ni dans la fonction publique ni dans le privé...



En clair, il ne faut pas en attendre des miracles sinon à ramener, à raccrocher l' économie à son point d' avant la Covid.



C' est à supposer que pour les pouvoirs publics la situation d' avant Covid était déjà satisfaisante pour eux, puisqu'ils ne prévoient pas de l' améliorer...ou d' aller au-delà.

De fait, on gère au mieux la crise et c'est tout.



Branché(e)?