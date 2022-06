A la Une . Ce YouTubeur a pris 100 kilos pour faire des vues

Au fil de ces vidéos sur Youtube, l'influenceur américain Nikocado Avocado, est passé d'activiste vegan à carniste, prônant la malbouffe. Un changement mental et physique qui a transformé l'homme qui compte des millions d'abonnés. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 15:26





Il débute sur Youtube en 2014, en tant qu’activiste végan, Nicholas Perry devient Nikocado Avacado en raison de son goût prononcé pour les avocats.



La folie du "Mukbang"



Il y a 6 ans, le youtubeur prend un virage à 360 degrés et se lance dans des vidéos de “Mukbang”. Nikocado Avacado se filme alors en train de manger des quantités importantes de nourriture.



Dans une vidéo intitulée "



Depuis, il enchaîne les vidéos où il mange de plus en plus de malbouffe avec des challenges calorifiques, qui s’accompagnent de drama autour de sa prise de poids. Il prend une courte pause sur la plateforme avant de revenir un mois plus tard dans un vidéo où il mange des macaronis au faux fromage, le début d’une série de vidéos de Mukbang végan. Quelques mois plus tard, le Youtubeur publie une vidéo dans laquelle il annonce ne plus vouloir être végan. Peu à peu, il devient “anti-vegan” et continue de se filmer en ingurgitant des quantités de nourriture astronomiques, tout en ponctuant ses vidéos de pleurs et de colère. “Les vegans ne sauveront pas le monde. La réalité, c’est que : si tu veux vivre, tu dois prendre de la vie à quelqu’un d’autre”, déclare-t-il dans" Why Veganism is Wrong & Makes People go Crazy ".Depuis, il enchaîne les vidéos où il mange de plus en plus de malbouffe avec des challenges calorifiques, qui s’accompagnent de drama autour de sa prise de poids.

Des millions de viewers



Pendant cinq ans, Nikocado Avocado va publier en moyenne deux vidéos par jour et prendre 88 kilos de plus pour atteindre un poids moyen de 160 kilos.



Nikocado Avocado a fait fortune au péril de sa santé, comme l’illustre sa dernière maison à Las Vegas qu’il évalue à 2,3 millions de dollars. A la tête de 6 chaînes YouTube différentes, totalisant près de 6 millions d’abonnés, le youtubeur possède également une gamme de tee-shirt, inspiré de ses cris de mécontentement scandés sur les réseaux sociaux : "C’est votre faute !", "C’est de la rétention d’eau" ou "Je suis un mystère médical" et un compte OnlyFans qui compte des centaines d’abonnés.



En 2019 en France, 17 % de la population adulte est obèse, ce qui représente plus de 8 millions de personnes. Les conséquences psychologiques et sociales, comme la mésestime de soi, la dépression, la stigmatisation, sont conséquentes et délétères. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé.