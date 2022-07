Communiqué

Causerie, conférence... L'Académie des laves Sainte-Rose présente ses travaux ce samedi

L’association Académie des Laves Sainte-Rose présentera ses travaux ce samedi à l’ECLAT à Sainte-Rose.



Au programme, présentation de l’Académie dès 9h30 et causerie sur site à la Coulée 77 à 11h le matin ; communication sur le volcanisme en Islande et conférence "Cendres et gaz du Hinga Tonga à La Réunion" l’après-midi dès 14h.

Par N.P - Publié le Vendredi 1 Juillet 2022 à 09:46