Cauchemar en cuisine : Un chef réunionnais viré de son propre restaurant

La célèbre émission culinaire a consacré un épisode à un couple de restaurateurs réunionnais installés dans le Gard. Durant l'épisode, Philippe Etchebest n'a pas hésité à écarter le chef de son propre restaurant lors d'un service. Si l'épisode a choqué de nombreux téléspectateurs, il a au final permis au couple de se relancer. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Juin 2023 à 11:29

Après 12 ans d'émission, les spectateurs de Cauchemar en cuisine ont eu droit à une grande première lundi dernier. Au centre de cet épisode diffusé sur M6, Mimose et Georget, un couple de Réunionnais installé à Saint-Gervais dans le Gard.



En 2018, ils ont fondé le "K’fé Vanille", un restaurant qui propose une cuisine française et réunionnaise. Si l'établissement a connu un franc succès lors de son ouverture, la crise Covid et l'inflation galopante ont plombé le couple de restaurateurs. De quoi user moralement Georget, qui a perdu sa motivation face à cette situation.



Pourtant, le chef a un CV rarement vu dans cette émission. Il a été formé par Serge Chenet, meilleur ouvrier de France (MOF), et a travaillé au sein de la Maison Troisgros, l'une des meilleures tables de France qui compte trois étoiles au Guide Michelin. Il a même été chef de partie poisson dans cet établissement connu pour avoir inventé la recette du saumon à l'oseille. "Des cuisiniers qui ont fait des maisons comme ça, dans Cauchemar en cuisine, on n'en n'a jamais eu", a expliqué l'animateur.

Georget écarté du service



Philippe Etchebest s'est une fois de plus affairé à remplir le restaurant pour une soirée afin d'observer le fonctionnement des équipes lors du service. Dans cet épisode de "Cauchemar en cuisine", le chef Etchebest a adopté une méthode inédite pour mettre en évidence les problèmes dans leur fonctionnement : il a renvoyé le chef de l'établissement de ses fonctions.



Ainsi, Mimose s'est occupée de la cuisine tandis que Georget a observé derrière un écran pour provoquer un déclic. La production a également fait venir à deux reprises son mentor, Serge Chenet, pour goûter sa nouvelle recette.



Georget admet que "c'est une émission qui n'avait rien à voir avec les autres épisodes de 'Cauchemar en cuisine'". Il a même pu choisir lui-même la nouvelle décoration du restaurant, qui se situe à mi-chemin entre la Provence et son île natale.

"Je me fais évincer de mon restaurant. Je suis dégoûté…" 😮

Le chef Etchebest prend une décision radicale : il remplace le chef du restaurant par sa femme ! #CauchemarEnCuisine pic.twitter.com/yPTFg2vgQg

— M6 (@M6) June 26, 2023



Finalement, tout finit bien



Deux mois après le tournage et au lendemain de sa diffusion, le couple de gérants fait preuve d'une confiance inébranlable envers l'avenir. Georget, de retour en tant que chef cuisinier, propose désormais une carte raffinée de plats provençaux, agrémentés çà et là de quelques sauces exotiques.



"Cette expérience a été véritablement enrichissante. Nous ne trouvons aucune raison de nous plaindre et nous refusons de baisser les bras. Notre fusion est essentielle à notre progression", a déclaré Mimose à



Dans le but de célébrer leur apparition télévisée avec leur clientèle, les deux restaurateurs prévoient d'organiser une grande fête le vendredi prochain au restaurant K'fé Vanille.



