Catastrophe écologique au large de Maurice

Le Président de la Région s’est entretenu ce jeudi 6 août avec le Premier Ministre de la République de Maurice concernant l’accident du navire WAKASHIO appartenant à une entreprise Japonaise et battant pavillon Panaméen. Cette catastrophe qui frappe l’île soeur et ses conséquences écologiques importantes pour l’océan indien obligent les pays de la zone et La Réunion à se mobiliser activement.



La Région Réunion est ainsi mobilisée dès le début de la crise auprès des autorités mauriciennes avec le responsable de l’Antenne de la Région à l’île Maurice et en lien avec les représentants de l’Ambassade de France au sein de la cellule de crise.



Le Président a en effet rappelé la mobilisation de La Réunion, notamment à travers le plan de lutte contre les pollutions du milieu marin par les hydrocarbures.



Face à cette catastrophe environnementale, la Région Réunion très engagée pour la création d’une Agence Régionale de La Biodiversité regroupant les pays de la zone apportera une réponse forte pour la préservation et la reconstruction de la biodiversité et de l’écosystème à travers l’expertise de ses structures telles que le centre de recherche KELONIA.