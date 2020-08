Catastrophe écologique à Pointe d'Esny : Des hydrocarbures s’échappent du MV Wakashio

Le capitaine du Wakashio et sa garde rapprochée bientôt interrogés



Le Premier ministre avait listé les options possibles ayant résulté dans l’échouage du MV Wakashio sur les récifs à Pointe d’Esny. Il avait entre autres évoqué la négligence et le mauvais jugement. Néanmoins, on peut aussi ajouter l’acte délibéré. En tout cas, la police mauricienne s’apprête à interroger le capitaine du Wakashio ainsi que ses trois assistants seront interrogés dans les heures qui suivent.



Ils pourraient, si la police estime qu’ils ont fait fauté d’une quelconque façon, être poursuivis pour « Endangering Safe Navigation » sous la « Piracy and Maritime Violence Act » de 2011.