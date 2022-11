A la Une .. Catastrophe aérienne en Tanzanie : un avion s'écrase dans le lac Victoria, 19 morts

Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 6 Novembre 2022 à 21:06

Un avion de ligne qui faisait la liaison entre Dar es Salaam et Bukoba avec 43 personnes à bord s’est abîmé aujourd'hui dans le lac Victoria, au nord de la Tanzanie, à cause du mauvais temps.



L’avion s’est écrasé dans l’eau à environ 100 mètres de l’aéroport, peu avant de se poser sur l'aéroport de la ville de Bukoba.



Il transportait 43 personnes, dont 39 passagers, les deux pilotes et deux membres d’équipage.



Dix neuf personnes sont mortes selon un dernier bilan.





