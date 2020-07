Politique Casud: Pour Olivier Rivière, "on s'achemine vers une sortie de crise"

La hache de guerre bientôt enterrée entre André Thien Ah Koon et les maires "frondeurs" de la Casud ? "Oui" à en croire le maire de Saint-Philippe, Olivier Rivière, qui s'est exprimé à la sortie de la réunion entre les principaux protagonistes à la sous-préfecture de Saint-Pierre. Par Prisca Bigot - Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 27 Juillet 2020 à 13:33 | Lu 4259 fois





Le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton, est resté plus évasif et a donné rendez-vous au prochain conseil communautaire de l'intercommunalité qui aura lieu vendredi prochain.



Le maire de St-Philippe s’est lui réjoui que "la question de fond de la solidarité" entre les commune ait été abordée. Pour autant, un diagnostic financier de l’intercommunalité a été acté ce lundi "de manière à ce que la sortie des communes de St-Philippe et St-Joseph puisse être envisagée à terme" a ajouté Olivier Rivière. Des discussions sont également en cours avec le nouveau président de la Cirest, "St-Philippe et St-Joseph pourraient basculer vers l’Est", a à nouveau indiqué le maire de St-Philippe.



