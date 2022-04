Casud : Pas de collecte de déchets le lundi 18 avril

La CASUD rappelle aux administrés de ses 4 communes membres (Le Tampon, Saint-Philippe, Entre-Deux et Saint-Joseph) que le lundi 18 avril 2022 (lundi de Pâques) est un jour férié et qu'en conséquence il n'y aura pas de collecte de déchet (bacs jaunes et verts, encombrants, végétaux).

Le rattrapage se fera, pour les secteurs concernés, conformément au calendrier de collecte disponible sur :

La CASUD rappelle que les déchets doivent être sortis uniquement la veille au soir ou très tôt le matin.

Pour toute information complémentaire : N°Vert : 0 800 327 327