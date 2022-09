A la Une . Casud : Nathalie Bassire ne cache pas son inquiétude sur le prix et la qualité de l'eau

Nathalie Bassire reste dubitative suite à la présentation faite hier lors du conseil communautaire de la Casud du rapport sur le prix et la qualité de l'eau "sources de grandes inquiétudes". Elle demande à la présidence de "rectifier le tir" avant tout lancement de consultations et publicité "en vue d’une mise en concurrence la plus efficiente, objective et transparente". Par NP - Publié le Vendredi 30 Septembre 2022 à 07:31

A l’occasion du dernier conseil communautaire de la CASUD le vendredi 23 septembre 2022, plusieurs paramètres relatifs à la qualité et au prix des services publics de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées ont été présentés dans un rapport sur l’exercice 2021, et sont sources de grandes inquiétudes :



⁃ une diminution constante du rendement du réseau de distribution d’eau

;



⁃ une augmentation conséquente des pertes d’eau entre la source et le

robinet ;



⁃ une hausse importante du taux de réclamations.



Cela traduit une dégradation continue de nos réseaux notamment d’eau potable depuis 2014.



En outre, les prix de l’eau et de l’assainissement n’ont cessé d’augmenter tant pour l’abonnement que pour la consommation, impactant ainsi le pouvoir d’achat des familles résidant sur le territoire de la CASUD (Le Tampon, L’Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe), et notamment les plus modestes dans un contexte structurel de vie chère aggravé par une conjoncture de forte inflation.



Je demande au Président de la CASUD de tout mettre en œuvre pour rectifier le tir et redresser cette situation alarmante, notamment à l’occasion des prochains renouvellements des contrats de délégation de service public pour les compétences Eau et Assainissement.



Il lui appartient en effet de mener avec précision et rigueur la phase de définition préalable des besoins et de la traduire avec rectitude et clarté dans les cahiers des charges, et ce avant tout lancement de consultations et publicité en vue d’une mise en concurrence la plus efficiente, objective et transparente.