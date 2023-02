A la Une . Casud : Le projet de territoire se transforme en joute oratoire

Le conseil communautaire de la Casud se déroulait ce vendredi matin avec pour ordre du jour la mise en place d’un projet de territoire courant jusqu’en 2030. L’occasion d’une nouvelle joute entre les élus de Saint-Joseph et ceux de la majorité. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 24 Février 2023 à 16:00

Peu de conseils communautaires en France peuvent se targuer d’avoir deux députés en présence. C’était le cas ce vendredi matin avec Nathalie Bassire et Emeline K/Bidi qui se sont déplacées, preuve de l’importance des débats du jour.



C’est pourtant sur la question des absences que s’est ouvert ce conseil communautaire. Les élus saint-joséphois demandant au président, André Thien-Ah-Koon, de justifier son absence lors de la réunion préparatoire des maires, tandis que les autres élus leur répondaient en demandant où était Patrick Lebreton. C’est Olivier Rivière qui a mis fin à ces débats en arguant qu'"on est plus à l’école pour avoir à justifier ses absences !" Le ton était donné.



Si ce conseil communautaire cristallisait les tensions entre les deux camps, c’est parce que le projet de territoire jusqu’à l’horizon 2030 était à l’ordre du jour. Depuis deux ans, un cabinet de conseils a été engagé afin de faire un audit sur la situation de l’intercommunalité et un travail préparatoire pour l’élaboration du futur projet.



Après une présentation des forces et faiblesses du territoire de la Casud, notamment sur les possibilités de capter plus de ressources fiscales, l’heure était venue de désigner un référent par commune. Ce qui a été le signal d’une nouvelle passe d’armes entre les deux camps.

"Vous faites toujours vos projets contre Saint-Joseph"



"Vous gérez la Casud à la petite semaine. Vous interprétez nos silences comme une approbation", a lancé l’élu saint-joséphois Henri-Claude Huet au président. "Pour l’intérêt général, ne bloquez pas la situation", lui a répondu Bachil Valy afin de tempérer les tensions. Ce dernier rappelant que la Casud était "la seule intercommunalité avec un projet de société."



Alors que le Tampon, l’Entre-Deux et Saint-Philippe ont désigné leur référent, les élus saint-joséphois ont refusé d’en faire de même. "Vous faites toujours vos projets contre Saint-Joseph et là vous nous demandez de coopérer", a reproché Henri-Claude Huet. Ce à quoi Louis Jeannot Lebon, leader de l’opposition saint-joséphoise, a répondu : "Vous dites que le territoire n’a pas de projet. Et quand on y travaille, vous ne voulez pas participer."



Une critique que le maire de Saint-Philippe a appuyé "Je note votre mauvaise foi. Vous ne voulez pas co-construire et nommer de référent. Dans pas longtemps, vous viendrez dire que le projet a été fait sans vous". Louis Jeannot Lebon s’est donc porté volontaire pour être le référent de Saint-Joseph.



C’est alors qu’a eu lieu un étonnant imbroglio. André Thien-Ah-Koon a appelé au vote, sans préciser s’il s’agissait de voter pour la validation des référents ou l’adoption du projet de territoire. La poursuite du travail pour le projet de territoire a été adoptée dans cette confusion.



Une situation qui a mis les opposants en colère. "Il n’y a pas de débat clos, puisqu’il n’y a pas eu de débat", peste Emeline K/Bidi qui a quitté la salle de colère, les autres élus de Saint-Joseph dénonçant que le projet n’ait pas été présenté et voté.



Dans cette atmosphère tendue, les élus ont voté pour que la SPL Sudec mette en place des négociations afin d’établir un contrat de prestations pour la collecte de déchets à Saint-Joseph et Saint-Philippe.



