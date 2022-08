A la Une . Casting Teen É dièse : Recherche jeunes chanteurs pour promouvoir la musique locale

L’association Trait d’Union Ile de La Réunion recherche de jeunes artistes réunionnais pour former un groupe, Teen É dièse Réunion. Par SF - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 11:52

Le projet franco-mauricien Teen É dièse est né de la collaboration entre Gérard Louis, l’un des plus grands artistes de l'Ile Maurice, du groupe Cassiya, et de l’association Trait d’Union Ile de La Réunion.



L'idée est de remettre au goût du jour la musique locale lontan, à Maurice et à La Réunion, à travers la voix de la jeunesse. À Maurice, le groupe a déjà démarré l’aventure. Teen É dièse Maurice, composé de six jeunes Mauriciens, Julie, Camélia, Amy, Dwayne, Shayn et Nelly sera d'ailleurs sur la scène du Téat plein Air à Saint-Gilles à l’occasion du festival La flamme kréol les 2 et 3 septembre prochains.



Au-delà des deux îles, ce projet musical est “voué à se développer sur toute la zone Océan Indien, avec la création de groupes à Mayotte, à Madagascar, à Rodrigues ou encore aux Comores”, confie l’organisation qui envisage que ces jeunes chanteurs assurent la relève musicale de l'océan Indien.

Le casting Réunion est ouvert



Les talents de la chanson péi âgés entre 11 à 17 ans peuvent s'inscrire au casting en envoyant une vidéo de leur prestation



Pour les jeunes sélectionnés, ce sera le début d’une aventure musicale, celle du groupe Teen É dièse Réunion. Les membres du groupe auront droit à un accompagnement musical, des cours de chant, mais aussi de danse et de théâtre. Des clés pour maîtriser l’art de la scène.



L’objectif pour ce futur groupe sera alors de mettre à l’honneur les chansons locales lontan que les artistes choisiront durant une tournée qui sera organisée, mais aussi de créer ensemble un titre bien à eux et d'évoluer dans le domaine musical. “On compte bien amener ces jeunes au plus haut”, assure Dany Martin de l’Association Trait d’Union Réunion. Les talents de la chanson péi âgés entre 11 à 17 ans peuvent s'inscrire au casting en envoyant une vidéo de leur prestation via le whatsapp de l’association Trait d’Union Réunion au 0692 228 975 jusqu’à la mi-octobre. Une seconde étape de sélection aura lieu en visu d’ici fin novembre.Pour les jeunes sélectionnés, ce sera le début d’une aventure musicale, celle du groupe Teen É dièse Réunion. Les membres du groupe auront droit à un accompagnement musical, des cours de chant, mais aussi de danse et de théâtre. Des clés pour maîtriser l’art de la scène.L’objectif pour ce futur groupe sera alors de mettre à l’honneur les chansons locales lontan que les artistes choisiront durant une tournée qui sera organisée, mais aussi de créer ensemble un titre bien à eux et d'évoluer dans le domaine musical. “On compte bien amener ces jeunes au plus haut”, assure Dany Martin de l’Association Trait d’Union Réunion.