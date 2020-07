National Castex veut décaler la réforme de l'assurance chômage et relancer celle des retraites

Castex a fait savoir ce mercredi qu'il entendait décaler la réforme de l'assurance chômage et relancer les négociations autour de celle des retraites. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 17:53 | Lu 257 fois

Le Premier ministre entend "décaler la mise en œuvre" de la réforme de l'assurance chômage, dont les syndicats réclament l'abandon. C'est ce qu'il a fait savoir ce mercredi sur le plateau RMC et BMF-TV.



Interrogé par Jean-Jacques Bourdin, le nouveau locataire de Matignon a déclaré : "La réforme de l’assurance chômage, que j’approuve, elle a été faite au moment où la France avait l’un des faibles taux de chômage en Europe, en tout cas celui qui avait engrangé la plus forte baisse". Avant d'ajouter: "On ne renie pas nos principes, mais on n’est pas des gens obtus, (…) donc on adapte nos outils aux réalités".



Jean Castex entend aussi rouvrir les négociations sur la réforme des retraites. "C'est acté. Nous allons séparer ce qui est le futur régime universel plus juste, nécessaire, avec, disons-le, en toile de fond le devenir des régimes spéciaux. (...) C'est un travail de long terme" a-t-il exprimé, précisant qu'il allait réunir les partenaires sociaux "ensemble" avant le 20 juillet prochain (après les avoir vus un par un).



"Nous avons un sujet de plus court terme, le financement du système actuel qui est impacté fortement par la crise (...) donc on va en discuter", a-t-il encore indiqué aux médias.





Publicité Publicité