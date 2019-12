Casseurs de la gendarmerie de La Possession: Six jeunes condamnés

Les casseurs de la période Gilets Jaunes continuent d'arriver devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Ce mardi, sept jeunes étaient jugés pour avoir lancé des cocktails Molotov sur la gendarmerie de La Possession en novembre 2018.



Timides, les jeunes, sans avocats, peinaient à répondre aux questions du président malgré ses explications et encouragements. Ils ont fini par expliquer leurs actes : "effet de groupe", "erreur de jeunesse"… Tous, ou presque, travaillent ou font des études.



Pour la procureure, ça ne tient pas: "Ils s’étaient concertés et ils étaient préparés, avec leurs t-shirts sur la tête". Deux d'entre eux ont finalement été condamnés à 1 mois avec sursis et quatre autres à 6 mois avec sursis. Le septième a été relaxé.