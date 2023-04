Casse sur le réseau d’eau potable à Saint-Leu : Des cordistes sur place pour effectuer les réparations

Des cordistes « travaux spéciaux » sont sur place pour effectuer les réparations



Ce matin, les techniciens ont pu repérer la casse sur le réseau d’eau potable alimentant le réservoir Boulanger, après un survol de la zone en hélicoptère. Cette casse importante d’un mètre linéaire, est située en falaise ce qui complique considérablement les opérations et demande l’intervention de personnels expérimentés. Les équipes de cordistes « travaux spéciaux » sont sur place et ont commencé les travaux qui nous l’espérons pourraient être terminés dans la journée.



2 200 foyers, un collège et 4 écoles étaient directement impactés par cet incident. Des bouteilles d’eau ont été distribuées dans les établissements scolaires afin de palier le manque d’eau.



Parallèlement aux travaux en cours, le délégataire a pu effectuer des manœuvres de vanne permettant de relancer en partie l’alimentation en eau de La Chaloupe. A cette heure, environ 1000 abonnés sont encore concernés par le manque d’eau.



Nous présentons nos excuses aux habitants pour cet incident indépendant de notre volonté et les remercions pour leur patience.



Nous communiquerons sur l'évolution de la situation.