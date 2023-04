Casse sur la canalisation des Orangers

La Régie La Créole, informe ses usagers de la Commune de Saint-Paul, que suite à un manque de ressource sur les captages des Orangers, dû une une casse de la canalisation principale, la distribution en eau se trouve impacter sur les secteurs de Bois de Nèfles St Paul, Sans Soucis, Guillaume et Bernica.



En conséquence, La Créole se trouve dans l'obligation de procéder à des fermetures de la distribution de certains réservoirs, de 21h à 5h, à compter de cette nuit et jusqu'à nouvel ordre. Les secteurs concernés sont :



- Tout le secteur de Sans Souci

- Secteur de Bois de Nèfles: Depuis Chemin Hoarau jusqu'à Chemin Tobie, Chemin Combavas et ses voies adjacentes

- Secteur de Camalon: Chemin Valin, Chemin des Barrières

- Secteur du Maïdo: Route du Maïdo et voies adjacentes depuis l'école de Petite France jusqu'au Lotissement Quinquina

- Secteur du Guillaume: Guillaume centre, Bras Mouton

- Secteur du Bernica

- La Régie La Créole remercie ses clients de leur compréhension