Cassé de la Rivière de l’Est : La zone instable est strictement interdite rappelle l'ONF

Alors qu' un nouvel éboulement s'est produit jeudi 2 juillet dernier au cassé de la Rivière de l'Est, toujours au niveau du point de vue, la zone présente encore de larges fissures qui laissent pressentir d'autres éboulements importants à brève échéance. Si l'abri est toujours présent, il vit "ses derniers moments", indiquait alors la gendarmerie de La Réunion.L’ONF Réunion appelle à la plus grande prudence et insiste sur l’importance de respecter les interdictions d’accès.