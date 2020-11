A la Une ... Cassandre, 10 ans, vous sensibilise sur la biodiversité en chanson

Avec un papa manager, Cassandre ne pouvait que suivre les traces de son père dans la musique mais avec un talent musical inscrit en plus dans les gènes. Jeune chanteuse de 10 ans, elle sort son premier single “Petit escargot” avec la collaboration du grand Danyèl Waro, chanteur de maloya emblématique de La Réunion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Jeudi 5 Novembre 2020 à 08:47 | Lu 496 fois

Cassandre a commencé à faire de la musique dès l’âge de 6 ans, entourée d’artistes depuis sa jeune enfance. Aux côtés de son papa Ruddy, elle a vu les débuts de beaucoup de chanteurs locaux. Et depuis, elle rêve d’embrasser une carrière d’artiste et de monter également sur scène.

Un rêve qu’elle peut aujourd’hui réaliser aux côtés de Danyèl Waro, musicien, chanteur, poète de l’île de La Réunion, entouré de G-Wins, Msylirik, An’Sow et de David Saman.

Une première pour le chanteur de maloya qui a accepté de partager un moment musical avec une enfant inconnue du grand public.

Un partage très enrichissant pour cette petite équipe de chanteurs qui sorte de leurs registres habituels en nous proposant une ballade maloya.



