Casanova Agamemnon va retrouver la liberté, sous bracelet électronique.



Le plus ancien détenu de France a vu sa demande acceptée par l'administration pénitentiaire et le tribunal d’application des peines qui s'était réuni le 26 octobre au centre de détention du Port afin d'examiner la demande de remise en liberté du détenu.



A partir du 1er janvier 2019, il bénéficiera de permissions pour s'habituer à la liberté.



Il sera placé sous bracelet électronique à compter du 1er juillet 2019 pour une période probatoire de 12 mois.



Le plus vieux détenu de France a passé 48 ans derrière les barreaux pour le meurtre de son patron et celui de son frère.