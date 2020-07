A la Une ... Casanova Agamemnon libre de ses mouvements

Toujours sous contrôle judiciaire, Casanova Agamemnon s'est vu retirer son bracelet électronique ce mercredi. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 1 Juillet 2020 à 11:40 | Lu 2268 fois

Après un an de liberté surveillée, Casanova Agamemnon vient de se faire enlever son bracelet électronique au centre pénitentiaire du Port ce mercredi matin.



Il sera désormais plus libre de ses mouvement même s'il reste sous contrôle judiciaire. Cela constitue la deuxième étape de sa libération conditionnelle.



"La différence c'est que je n'aurai plus besoin de regarder l'heure pour rentrer à la maison, c'est déjà une bonne chose. Doucement doucement, ça rentre dans l'ordre", a-t-il confié.





