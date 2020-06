A la Une .. Casanova Agamemnon libéré de son bracelet électronique dès ce mercredi

Casanova Agamemnon, l'un des plus anciens détenus de France, a quitté la prison du Port le lundi 1er juillet 2019 après avoir passé 48 ans derrière les barreaux. Les conditions de sa remise en liberté étaient de devoir porter un bracelet électronique pendant un an et l’obligation d’habiter chez son épouse Nadège. Leur union avait été officialisée il y a deux ans, lors d’un mariage organisé en prison. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 16:14 | Lu 3961 fois

Dès demain, mercredi 1er juillet, soit un an après sa libération, le sexagénaire va entamer une nouvelle étape de sa réinsertion. Il se verra libéré de son obligation de porter un bracelet électronique, condition probatoire à une libération conditionnelle. Il restera sous contrôle judiciaire. Certaines contraintes lui seront imposées et leur non-respect pourra entraîner le retrait de la mesure.



Casanova Agamemnon avait été condamné à une peine de prison à perpétuité suite au meurtre de son patron en 1970, puis de son frère durant une première libération conditionnelle dans les années 80.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur