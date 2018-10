Casanova Agamemnon fixé sur son sort le 23 novembre

Le tribunal d’application des peines s’est réuni hier au centre de détention du Port pour examiner la demande de remise en liberté de Casanova Agamemnon. Le plus vieux détenu de France a passé 48 ans derrière les barreaux pour le meurtre de son patron et celui de son frère.



Plusieurs avis favorables dont celui de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté pèsent dans la balance. Hier, le parquet a émis un avis défavorable, indique la presse écrite, pointant la dangerosité de l’homme âgé de 68 ans et des risques de "trouble à l’ordre public". Casanova Agamemnon projette de s'installer avec sa femme Nadège à la Plaine des Palmistes et de travailler dans son restaurant à St-Benoit.



S’il venait à être libéré dans le cadre d’un aménagement de peine, il pourrait porter un bracelet électronique, espèrent ses avocats.



La décision est attendue pour le 23 novembre prochain.