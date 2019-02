Casanova Agamemnon fête finalement son anniversaire en prison

Il était question d'une permission de sortie ce mardi 19 février pour le plus ancien détenu de France Casanova Agamemnon, dont c'est l'anniversaire ce jour. C'est non, Casanova Agamemnon restera derrière les barreaux, et fêtera son anniversaire en prison, pour la 48ème fois.



C'est son épouse Nadège qui, sur les ondes de Freedom, a annoncé la nouvelle de ce refus de l'autorité pénitentiaire. Elle lui a souhaité un joyeux anniversaire à distance et dit qu'elle viendra le visiter au parloir dans la journée.



Casanova Agamemnon a passé 48 ans sur les 69 années de sa vie en prison, pour deux crimes commis à Saint-Benoît. Il sera libéré le 1er juillet 2020, avec interdiction de se rendre dans la ville scène de ses crimes.