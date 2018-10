Casanova Agamemnon bientôt libre ?

Le plus ancien détenu de France poursuit son périple judiciaire pour retrouver la liberté. Selon nos informations, le tribunal d'application des peines se réunira ce vendredi au sein du centre pénitentiaire du Port - où est incarcéré le détenu - afin d'étudier une demande de placement sous bracelet électronique.



Un tribunal qui se tiendra en présence du procureur de la République, d'un juge d'application des peines, de l'administration pénitentiaire et de l'avocat de Casanova Agamemnon.



Pour rappel, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté avait rendu, le 1er juin à Paris, un avis favorable à la demande de libération conditionnelle du Bénédictin incarcéré depuis plus de 48 ans.



Reste à savoir quelle décision sera prise par le tribunal d'application des peines de La Réunion. Une décision qui devrait intervenir sous huitaine.