Casanova Agamemnon: Une première permission de sortie

Nous l'apprenions en novembre dernier: l'un des plus anciens détenus de France va de nouveau être libre, après plus de 48 ans derrière les barreaux, pour avoir tué son patron et son frère.



Casanova Agamemnon a eu droit à sa première permission de sortie ce samedi. Pour profiter de cette semi-liberté, le futur ancien détenu a rejoint la cote Ouest de notre île, avant retourner en prison en fin de journée.



Il sera ensuite sous bracelet électronique, à compter de juillet et pour pour période probatoire de 12 mois.