Casabona : Un centre commercial et tertiaire qui se veut être la "ville de demain"

Le complexe de 21.000m2 au total a été officiellement inauguré ce mardi. "Une ambition forte" pour les groupes Cadjee, Locate et Savaranin, accompagnés d’Icade et de la Banque des Territoires, qui ont investi 60 millions d’euros avec pour enjeu "une mixité urbaine". Par PB - Publié le Mercredi 29 Juin 2022 à 15:44





La "ville de demain" Se restaurer, faire ses courses, travailler et bientôt également faire du sport… l’ambition des familles des groupes Cadjee, Locate et Savaranin s’est concrétisée avec l’ouverture progressive d’un supermarché Leader Price de 2.300m2 suivi d’enseignes d’équipement de la maison, de prêt-à-porter et d’une large offre de restauration rapide sur 2.000m2. Le tout à l’entrée ouest de la capitale du sud à proximité de l’hypercentre mais aussi du centre commercial Canabady. "C’est une offre complémentaire. L’espace à Cannabady est saturé", assure Riaz Locate, dirigeant au sein du groupe éponyme.80 % des enseignes ont déjà pris leur marque et l’ensemble des cellules commerciales seront occupées d’ici septembre prochain. "Nous avons eu beaucoup de demandes", se félicite Abdul Cadjee. Une salle de sport ouvrira également ses portes prochainement au deuxième étage du centre commercial. Si ces cellules ont toutes été louées et alors qu’il manque à s’installer un guichet bancaire et des kiosques alimentaires et d’artisanat, les espaces bureaux ont, eux, été achetés. Les services de la CAF, un office notarial ont d’ores et déjà été actés leur venue. Pour le troisième bâtiment, des négociations entre une activité hôtelière ou une activité sociale sont en cours.





Au total, 600 salariés vont travailler dans ce nouvel équipement tertiaire et commercial pour lequel une fréquentation de 2.000 à 3.000 personnes par jour est espérée. Côté déplacements, les investisseurs ont misé sur plus de 600 places d'un parking connecté à la RN2 et à la RN3 via le carrefour se trouvant à proximité immédiate. C'est "la grande force du site", d’autant que "l’on peut venir ici à pied", insiste Abdul Cadjee. Une accessibilité possible en bus et à vélo précise aussi Riaz Locate. La commune de Saint-Pierre crée également une voie d’accès entre l’allée de la piscine et la rue Casabona. Cette inauguration officielle est également l’occasion pour les différents investisseurs de mettre en lumière les travaux d’aménagement et de végétalisation réalisés. 200 arbres à haute tige ont été plantés et le banian centenaire emblématique du site a été conservé. Des aménagements paysagers récents et une "belle ambition pas évidente pour des investisseurs commerciaux nécessaires pour la ville de demain", note Gilles Garcia, directeur régional d’Icade Promotion.Pour Guillaume Lehébel, chargé de développement territorial à la Banque des Territoires, actionnaire à hauteur d’un tiers dans le projet, cette première livraison du groupement est une "réussite".Au total, 600 salariés vont travailler dans ce nouvel équipement tertiaire et commercial pour lequel une fréquentation de 2.000 à 3.000 personnes par jour est espérée.