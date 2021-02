Casabona : Génération Ecologie interpelle le maire de Saint-Pierre

Monsieur le Maire de Saint-Pierre,



Face au dérèglement climatique, Saint-Pierre comme de nombreuses villes à travers le monde, doit se préparer. C’est une véritable course contre la montre qui a commencée ! Ainsi c’est la somme de toutes les actions, petites et grandes, qui nous permettra de renverser la tendance.



A Casabona comme à travers le monde, les arbres influent sur notre bien-être mais également sur la vie en générale sous toutes ses formes, toutes ses couleurs, toutes ses grandeurs !



Si aujourd’hui La Mairie de Saint-Pierre s’est s’engagée à planter 6000 arbres sous votre mandature, elle doit également s’engager à protéger ceux qui existent ! La cohérence de votre promesse ne peut pas fonctionner sans la protection du vivant.



Monsieur le Maire, vous avez fait un pas, nous attendons maintenant le second en abandonnant le projet de la "nouvelle voie de Casabona" au bénéfice de la protection des arbres et du vivant !