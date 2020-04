A la Une . Cas positif au centre hospitalier du Tampon: L'attente insoutenable pour les soignants qui continuent à travailler





Le jour même, les 70 soignants et 26 patients ont été testés. Les résultats de 61 soignants sont revenus négatifs. 9 sont encore en attente de leurs résultats, a indiqué Patrick Goyon, dans les colonnes du Quotidien de ce jeudi. Pour autant, le directeur du CHU Sud n'exclut pas pour le moment la fermeture du site.



L'attente est insoutenable pour ces soignants qui, selon nos informations, continuent à travailler. "Ils nous ont fait rentrer chez nous sans aucune protection pour nos familles, sans aucune consigne", témoigne l'un d'entre-eux, toujours dans l’incertitude, ce jeudi matin. "Tous les patients aussi ont été testés et fort heureusement sont tous négatifs, ce qui prouve que malgré le manque de moyen que nous fournit notre hiérarchie nous avons su protéger nos patients".



Un constat consternant que partage la section CFTC Chu Sud Réunion. Le syndicat déplore le manque de communication entre la direction et ses personnels. La CFTC Chu Sud Réunion réitère ainsi ses demandes pour le site du Tampon toujours pas approvisionné en masque FFP2, mais aussi pour les masques chirurgicaux limités à 2 masques par jour par personne.



