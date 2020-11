A la Une ... Cas de Covid, taux d'incidence: La situation s'aggrave à La Réunion

Le dernier point des autorités sur l'évolution de l'épidémie de Coronavirus à La Réunion montre une hausse de la moyenne des cas quotidiens, mais aussi une augmentation du nombre de communes qui dépassent les seuils d'alerte. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 07:00 | Lu 24821 fois





Le nombre de cas repart à la hausse



La préfecture a décidé il y a plusieurs semaines de ne communiquer les chiffres de l'épidémie que tous les deux ou trois jours. Mais la moyenne des cas quotidiens est toujours indiquée à chaque rapport.









L'on voit qu'à la mi-octobre, le nombre de contaminations quotidiennes était passé en moyenne en-dessous de la barre des 50. Mais une claire remontée des chiffres a été remarquée avec un pic de 95 cas/jour entre le 29 et le 30 octobre et encore 79 cas en moyenne sur les trois derniers jours. (N'est visible sur le graphique que le début de la reprise.)



La Préfecture avait signalé : "Les indicateurs sont en dégradation, cela témoigne de la poursuite voire de la reprise d’une circulation virale active à La Réunion." Vendredi, devant les caméras, Martine Ladoucette, directrice de l'Agence Régionale de Santé avait notamment expliqué que le territoire risque de connaître



Taux d'incidence : De plus en plus de communes en rouge



Depuis bientôt deux semaines, le Gouvernement diffuse quotidiennement les données chiffrées locales. L'on avait alors pu voir dès le premier rapport que















Le Préfet a précisé vendredi dernier qu'il faudrait un taux de 150 cas pour 100.000 habitants pour qu'il décide de mettre en place un couvre-feu. Aucune commune ne dépasse pour l'instant ce seuil.



Là, 8 communes dépassent déjà ce niveau d'alerte qui pourrait déclencher des mesures plus drastiques: Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, Le Tampon, Cilaos, Les Avirons et Les Trois-Bassins. À noter que La Possession compte entre 250 et 500 cas/100 000 habitants (rapporté à la population âgée de plus de 65 ans sur la commune).



La situation sanitaire empire donc à La Réunion... La circulation du Coronavirus continue de prendre de l'ampleur à La Réunion. Les dernières données ne sont pas encore alarmantes mais démontrent bien une progression du virus sur notre territoire malgré les mesures prises par les autorités. Plusieurs indicateurs sont au rouge et s'approchent petit à petit des niveaux d'alerte.La préfecture a décidé il y a plusieurs semaines de ne communiquer les chiffres de l'épidémie que tous les deux ou trois jours. Mais la moyenne des cas quotidiens est toujours indiquée à chaque rapport.L'on voit qu'à la mi-octobre, le nombre de contaminations quotidiennes était passé en moyenne en-dessous de la barre des 50. Mais une claire remontée des chiffres a été remarquée avec un pic de 95 cas/jour entre le 29 et le 30 octobre et encore 79 cas en moyenne sur les trois derniers jours. (N'est visible sur le graphique que le début de la reprise.)La Préfecture avait signalé : "Les indicateurs sont en dégradation, cela témoigne de la poursuite voire de la reprise d’une circulation virale active à La Réunion." Vendredi, devant les caméras, Martine Ladoucette, directrice de l'Agence Régionale de Santé avait notamment expliqué que le territoire risque de connaître un doublement du nombre de cas confirmés en 2 semaines Depuis bientôt deux semaines, le Gouvernement diffuse quotidiennement les données chiffrées locales. L'on avait alors pu voir dès le premier rapport que La Réunion comptait 7 communes qui dépassaient le seuil d'alerte au niveau du taux d'incidence (c'est-à-dire plus de 50 cas pour 100.000 habitants). Elles étaient 10 dans le courant de la semaine dernière . Le dernier point publié lundi soir (qui reprend les chiffres du 24 au 30 octobre) voit 14 communes de l'île au-dessus de l'alerte : Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-Joseph, La Plaine-des-Palmistes, Saint-Benoît, Bras-Panon et Saint-André.Le Préfet a précisé vendredi dernier qu'il faudrait un taux de 150 cas pour 100.000 habitants pour qu'il décide de mettre en place un couvre-feu. Aucune commune ne dépasse pour l'instant ce seuil. Mais Jacques Billant avait aussi précisé qu'un autre indicateur pesait dans la balance : le taux d'incidence chez les personnes âgées qui est considéré comme critique à partir de 50/100.000.Là, 8 communes dépassent déjà ce niveau d'alerte qui pourrait déclencher des mesures plus drastiques: Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, Le Tampon, Cilaos, Les Avirons et Les Trois-Bassins. À noter que La Possession compte entre 250 et 500 cas/100 000 habitants (rapporté à la population âgée de plus de 65 ans sur la commune).La situation sanitaire empire donc à La Réunion...





Publicité Publicité