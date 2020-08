Cas contact dans deux écoles de la Plaine des Palmistes : Le maire appelle à la vigilance

Suite aux informations données par les directions des Ecoles Zulmé Pinot et Myosotis en fin d’après-midi de cas contacts Covid qui y ont été répertoriés ce jour, Le Maire de la Plaine des Palmistes, Monsieur Johnny PAYET, informe les parents qu’il prendra les mesures nécessaires et appropriés dès réception des résultats des tests. Dans cette attente, Monsieur le Maire appelle au respect des gestes barrière et à la plus grande vigilance quant aux signes éventuels de la maladie qui pourraient survenir dans les jours qui suivent.



Afin de compléter les gestes barrières dans les écoles, une désinfection totale se fera dès ce mercredi dans tous les espaces environnants de chaque établissement concerné.



Les écoles restent ouvertes afin de permettre aux élèves et enseignants d’y être accueillis en toute sérénité et d’assurer l’enseignement nécessaire.