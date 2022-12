Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Carton rouge”, contre les Violences Intra Familiales à l’Éperon Le rendez-vous était pris au stade de l’Éperon ce samedi 10 décembre à l’occasion de la 3ème édition de la manifestation “Carton Rouge aux violences Intra Familiales”. Au delà de la manifestation sportive, cette journée était l’occasion d’aborder de multiples enjeux sociaux comme la lutte contre le sexisme ou le développement des connaissances sur les situations de violences, leur prévalence et leurs conséquences. Retour sur cette manifestation.



Chaque Jour, 7 femmes déposent plainte

En 2021, à La Réunion, 2 683 femmes ont déposé plainte pour violences conjugales auprès des forces de l’ordre (police et gendarmerie), soit une augmentation de 12,83% par rapport à l’année précédente (2 378 dépôts de plainte enregistrés), révèle une enquête de



Le nombre de plaintes pour violences conjugales a augmenté de 114,7% entre 2019 et 2020. Chaque Jour, 7 femmes déposent plainte. Le nombre de femmes accueillies par les structures dédiées a fait un bon de 8,6%. C’est dans ce contexte alarmant que le Cevif (Collectif pour l’élimination des Violences familiales) a organisé en 2016 le premier “Carton Rouge aux violences Intra Familiales” autour du football mixte. Les objectifs sont multiples et capitaux : il s’agit de lutter contre le sexisme, mais également montrer le respect possible femmes-hommes dans le sport et particulièrement dans le football, valoriser la pratique sportive de loisirs en couple, le partage et l’échange autour des passions communes, développer la connaissance des situations de violences, leur prévalence et leurs conséquences, récolter des dons afin de venir en aide aux victimes de violences intra familiales et particulièrement les femmes et les enfants.



Des matchs de foot pour fédérer et informer



En pleine coupe du monde, actualité oblige, Carton Rouge proposait ce samedi 10 décembre un tournois de football mixte. Le sport offre l’opportunité, au coeur du village de l’Éperon, de s’adresser aux hommes comme aux femmes, aux adultes comme aux enfants, d’aller sur le terrain, d’aller à la rencontre du plus grand nombre pour construire collectivement un événement sportif qui fait la part-belle à la mixité. Les matchs auront une durée de 15 minutes. Aux abords, des partenaires étaient présents : CEVIF, UFR, ChancEgal, Le Colosse aux pieds d’argile, accès au droit avec le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD)… Pour marquer cette journée, différents artistes issus des quartiers Saint-Paulois ont animé le plateau musical : Jf GANG et Systa Leon.



Par ailleurs, un théâtre forum était animé par Délixia PERRINE et Brice DELIRY. L’idée était de débattre du caractère sexiste et violent de nos sociétés. Enfin, des actions de sensibilisation au développement durable ont été proposées comme le vélo blender et des fours solaires pour cuire des gâteaux. “Nous proposons des activités qui s’adressent à toute la famille, dans une action ancrée au coeur d’un quartier populaire : celui de l’Éperon”, se réjouit Frédéric ROUSSET, président du CEVIF. Tournois de foot ou encore balade à cheval (de 9h30 à 11h30), d’autres activités étaient prévues pour les grands comme pour les petits sur le stade de l’Éperon ce samedi 10 décembre. “Je dis bravo à la Mairie de Saint-Paul et envoie le message aux 23 autres commune de l’île : il faut redoubler d’effort et continuer la lutte contre les Violences intra familiales”, termine le président sur CEVIF. 