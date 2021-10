Carton plein pour le Sporting Club d’Haltérophilie et Musculation de Saint-Paul aux Championnats de France Élite 2021

Ils sont 3 champions de France, Etienne ESSOB, Clarisse TISSOT, Déborah VIRAMA, ainsi que 3 vice-champions de France, ESSOB David, Alicia et Serena AUZATE.

La Ville de Saint-Paul, labellisée “Ville Active et Sportive”, tient à féliciter ses Champions et Championnes pour ces résultats exceptionnels ! C’est grâce à la qualité de ces clubs et l’excellence de ses encadrants, que les Saint-Paulois portent les couleurs de l’île en France et partout ailleurs.