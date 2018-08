Carton plein pour Festivolley à Bois de Nèfles

Le Racing Club de l’Ouest organisait ce dimanche 12 août 2018 au complexe sportif de Bois de Nèfles le Festivolley. 21 équipes de volley et 7 formations de football participaient à cette compétition sportive soutenue par la commune de Saint-Paul.Les organisateurs attendaient 10 équipes de foot et 30 équipes de volley au maximum. Le nombre de joueurs présents n’était donc pas très éloigné de leurs attentes. Le tournoi se déroulait sous un temps idéal malgré la grisaille présente une bonne partie de la journée.N’oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette publication en vous connectant à la page Facebook officielle de la Ville de Saint-Paul.