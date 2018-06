A la Une ... Carton plein à la Journée de l'alternance 2018! Dès l'ouverture des portes à 8 heures, les Réunionnais étaient présents au Parc des Expositions de Saint-Denis. Avec une idée précise ou à la simple recherche d'informations, jeunes et moins jeunes sont venus nombreux à la Journée de l'alternance 2018. Pour les retardataires, il est encore temps jusqu'à 16 heures.

Aujourd'hui, mercredi 27 juin, entreprises et écoles ont pris place au sein du Parc des Expositions de Saint-Denis pour la Journée de l'alternance 2018. Organisée par la Maison de l'Emploi, en partenariat avec la CINOR et la Région, cette journée tend à sensibiliser les Réunionnais à l'univers de l'alternance, parfois encore trop stigmatisé.



La Réunion possède un taux de chômage supérieur à la moyenne. Avec 29,5%, elle détient même le triste record du taux de chômage le plus important. C'est pourquoi, les organisateurs et les exposants comptent d'autant plus sur cette journée de l'alternance pour augmenter les contrats de professionnalisation, d’apprentissage et réduire le chômage.

"L'objectif de cette journée c'est tout d'abord de sensibiliser le grand public au contrat d'alternance, qui est une voie intéressante pour s'insérer après facilement sur le marché du travail", souligne Raphaël Serrier, directeur de la Maison de l'Emploi du Nord. L'impact de la journée c'est permettre la rencontre entre les jeunes et les employeurs.



La Maison de l'Emploi souhaite offrir le maximum de solutions d'insertions aux jeunes et aux moins jeunes. Au-delà des stands physiques, il est également proposé un salon en ligne avec Pôle Emploi, qui permet de "mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs sur des offres en alternance".



L'objectif est de dépasser les 5 000 réunionnais qui passent par l'apprentissage. "En moyenne nationale, 70% des jeunes passés par l'apprentissage trouvent un emploi dans les 7 mois qui suivent cette période", souligne, Frédéric Joram, Secrétaire générale de la Préfecture de La Réunion. "L'apprentissage s'adresse à tous les jeunes quelque soit le niveau de formation".



Une réforme est prévue pour rendre l'apprentissage plus attractif: jouer sur les conditions de rémunération, faciliter l'accès au permis de conduire, relever la limite d'âge d'accès à l'apprentissage.

Charline Bakowski Lu 238 fois





Dans la même rubrique : < > Un film d'animation pour sensibiliser à la pollution plastique [L'édito de Pierrot Dupuy] Migrants : comment faire leur malheur en croyant faire leur bonheur