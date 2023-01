A la Une . Cartes vitales dématérialisées : Entrée en vigueur du dispositif en 2023

Depuis plusieurs années, le gouvernement plaide en faveur d'une numérisation de la carte vitale. Un projet qui s'inscrit dans le cadre plus global de la dématérialisation des outils administratifs relatifs à la santé. Ainsi, la carte vitale dématérialisée s'inscrit dans cette démarche. Un décret publié dans le journal officiel le 28 décembre 2022, relatif « aux moyens d’identification électronique interrégimes », vient aujourd'hui encadrer la généralisation progressive de l’e-carte vitale en France en 2023. Par P.J - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:34

En pratique, la carte pourra être présentée à votre médecin ou en pharmacie à partir de votre smartphone, rapporte ladepeche.fr. La dématérialisation progressive de la carte vitale devrait permettre de minimiser « les erreurs et les rejets de facture ». Enfin, il s'agira au final de réduire les « risques de contaminations manuportées ».



L'assuré va devoir dans un premier temps télécharger une application mobile sur son smartphone, baptisée "apCV". Dans cette application, l'utilisateur va par la suite devoir intégrer sa carte vitale en la téléchargeant sur son application. Lors d'une consultation ou d'un achat en pharmacie, l'usager n'aura plus qu'à présenter son smartphone à son interlocuteur. Il s'agira alors de scanner un QR Code ou d'apposer le smartphone doté de la technologie NFC sur un lecteur dédié. Sur cette application, il sera possible de retrouver "les données de l’usager, l’identifiant national de santé et les données de suivi des utilisations de la carte". L’application pourra également proposer de « nouvelles fonctionnalités » comme la « délégation de l’usage de leur carte » à une tierce personne.



Les autorités ne souhaitent toutefois pas supprimer la carte vitale classique. Les patients pourront garder la carte vitale « matérielle » jusqu’en 2026, explique la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil).