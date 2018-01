"Cartedelareunion.fr" : 47 sentiers accessibles aux marmailles et aux gramounes

47 randonnées accessibles aux marmailles, aux gramounes mais aussi aux randonneurs occasionnels. C’est ce que propose " cartedelareunion.fr ", la version numérique de la "Carte touristique de La Réunion", dans une nouvelle rubrique.Lancé en février 2016, le site invite à "la découverte de l’île sous tous les angles".Sur les 100 itinéraires parcourus par les services de l’ONF Réunion, 47 sentiers de 160 km au total ont été sélectionnés pour leur faible difficulté, le peu de dénivelé, des chemins bien tracés et bien balisés et leur délai d‘exécution de 2h maximum."Le Top des Sentiers Marmailles", accessible sur mobile, tablette et ordinateur, fournit également des informations pratiques et les caractéristiques techniques des différents sentiers."Ce travail est le fruit d’un partenariat entre le Département, l’ONF Réunion, et cartedelareunion.fr. Nous sommes tous aujourd’hui multi-connectés, il était donc important d’offrir un accès simple et pratique en ligne à ces circuits ce d’autant qu’ils visent tous types de marcheurs", indique Romain Deslandres, confondateur du site.Traduit en anglais, allemand, espagnol, chinois, italien et hollandais, "cartedelareunion.fr", propose également une rubrique permettant de connaître la météo du jour.