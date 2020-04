A la Une ... Carte du déconfinement: Mayotte classée rouge





Sur les sept derniers jours, 185 nouveaux cas ont été enregistrés contre 10 à La Réunion ou encore 18 en Guyane.



En matière de circulation du Covid-19 dans l’île aux parfums, elle s’établie entre 10 et 100% de passages aux urgences pour suspicions du virus. Ailleurs en Outre-mer, elle ne dépasse pas les 6 %.



Mayotte détient également le nombre le plus élevé de personnes hospitalisées contaminées par ce coronavirus en Outre-mer. Classée en orange pour la tension hospitalière sur les capacités de réanimation , Mayotte a atteint 60 à 80 % de sa capacité initiale du service de réanimation.



