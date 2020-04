Carte de France du déconfinement : La Réunion dans le vert

Réalisée pour adapter le déconfinement "aux réalités locales", une première carte officielle classant les départements en fonction de la circulation du Covid-19 a été dévoilée ce jeudi soir par le ministère de la Santé.



La Réunion, avec 420 cas confirmés à ce jour, se situe dans le vert. La circulation du virus en fonction des suspicions de passages aux urgences pour coronavirus est entre 0 et 6%. À ce jour, La Réunion est également dans le vert sur la carte présentant la tension hospitalière sur les capacités de réanimation, entre 0 et 60%.



Trois cartes (une globale, une présentant la circulation du virus et une dernière sur la tension hospitalière sur les capacités de réanimation) ont ainsi été présentées avec trois couleurs (vert, orange et rouge).



Des couleurs établies en fonction de la situation selon trois critères susceptibles d’évoluer chaque jour jusqu’au 7 mai.



Ces cartes ne changent rien au confinement ni jusqu'au 11 mai, a insisté Olivier Véran. Elles "ne sont pas une projection au 11 mai", a également rappelé le ministre de la Santé et des Solidarités.